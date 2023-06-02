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Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині

Минулося без загиблих та поранених.

Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська 2 червня обстріляли Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії. 

На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, 2 червня близько 17.05 російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Харківщині. 

Згодом загарбники завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик.

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