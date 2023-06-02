Внаслідок численних обстрілів росіянами Сумщини загинула людина

Сьогодні, 2 червня, російські війська обстріляли Юнаківську, Хотінську, Білопільську, Краснопільську, Миропільську, Великописарівську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння, був зафіксований 181 вибух.

Внаслідок обстрілів Хотінської громади з мінометів одна цивільна особа загинула, пошкоджене приватне домоволодіння та пошкоджено лінію електропередач.

Великописарівську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, РСЗВ та САУ. Внаслідок одного з обстрілів цивільна особа отримала поранення, також були пошкоджені три будинки цивільної інфраструктури, три цивільні авто, скутер та металевий паркан, аптека, адміністративна будівля, 2 приватних домоволодіння та багатоповерховий житловий будинок. Також внаслідок ще одного обстрілу були пошкоджені два приватних домоволодіння.

Крім того, Краснопільську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та АГС, внаслідок обстрілу з АГС відбулося загоряння трави біля місцевого цвинтаря.

Юнаківську, Миропільську та Зноб-Новгородську громади росіяни обстріляли з мінометів.

А Білопільську громаду обстріляли з мінометів та АГС.

Також з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду, внаслідок чого пошкоджено пожежею нежитлове приміщення та житловий будинок. Обстрілом з САУ було пошкоджено зерновий елеватор. Також на територію громади росіяни скинули ВОГ з БпЛА.

Нагадаємо, 2 червня близько 17.05 російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Харківщині.

Згодом загарбники завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик.