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Окупанти активно мінують лівий берег Дніпра на Запорізькому напрямку

Росіяни також встановлюють загородження проти човнів і плавзасобів.

Окупанти активно мінують лівий берег Дніпра на Запорізькому напрямку

Російські військові ведуть активну оборону на Запорізькому напрямку – мінують лівий берег Дніпра.

Про це повідомив у телемарафоні речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На Запорізькому напрямку російські загарбники ведуть так звану активну оборону на Новопавлівській та Оріхівській ділянці. Окрім активного мінування на лівому березі Дніпра, ми спостерігаємо встановлення загороджень проти човнів і плавзасобів", – зазначив Шершень.

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Нагадаємо, цієї доби на Таврійському напрямку ворог здійснив 410 обстрілів, завдав шість авіаударів на Донецькому напрямку та три – на Запорізькому. А також було зафіксовано п'ять ударів дронами-камікадзе. При цьому, за словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, на Авдіївському напрямку противник здійснив низку авіаударів біля Авдіївки та Первомайського.

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