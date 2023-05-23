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Зменшилася кількість боєзіткнень із ворогом на Бахмутському напрямку

Цієї доби було три зіткнення з росіянами.

Зменшилася кількість боєзіткнень із ворогом на Бахмутському напрямку
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

За останню добу кількість боєзіткнень з ворогом на Бахмутському напрямку зменшилась до трьох. Сили оборони знищили 79 окупантів, 111 – зазнали поранень, один потрапив в полон.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“За цю добу було тільки три боєзіткнення на Бахмутському напрямку. Ворог був активний в плані артилерійського враження, 404 рази він бив з РСЗВ і ствольної артилерії по наших позиціях, що ще раз підтверджує, що ні про який снарядний голод не йдеться. Два авіанальоти здійснив. В боях було знищено 79 окупантів, 111 зазнали поранень, один потрапив в полон”, – йдеться у повідомленні.

Череватий додав, що Збройні сили також знищили суттєву кількість ворожої артилерії: 2 самохідні артилерійські установки “Гіацинт” та “Гвоздика”, а також 9 звичайних гармат типу МСТА, Д-20 та Д-30. Також було ліквідовано 7 безпілотних апаратів різних типів.

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Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ говорив, що на цей момент жодних ротацій ПВК “Вагнера” поблизу Бахмута на Донеччині не фіксується. За його інформацією, в районі Бахмута воює понад 40 000 російських військових. Їхні щоденні втрати на фронті сягають понад 100 вбитими й стільки ж – пораненими.

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