Росіяни не можуть взяти Бахмут 10 місяців, - Данілов

Захист Бахмута, який триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє CNN.

Він нагадав, що слова росіян щодо повної окупації Бахмута є хибними, оскільки частина міста все ще перебуває під контролем України.

За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача.

Секретар РНБО наголосив, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано велику кількість російських військовослужбовців, причому не лише найманців ПВК "Вагнера", а й спецназу, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, а ворог витратив там значну кількість боєприпасів.

"Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно, враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо цю територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?", - додав Данілов.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий говорив, що на цей момент жодних ротацій ПВК “Вагнера” поблизу Бахмута на Донеччині не фіксується. За його інформацією, в районі Бахмута воює понад 40 000 російських військових. Їхні щоденні втрати на фронті сягають понад 100 вбитими й стільки ж – пораненими.