Росія відправила у Бахмут підрозділи десантників гіршої якості, ніж до повномасштабного вторгнення, - британське Міноборони

Росія продовжила передислокацію регулярних частин на Бахмутський напрямок, оскільки "вагнерівці" завершили відходити у тил.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії, натомість у місто зайшли підрозділи російських повітряно-десантних військ. Причому - гіршої якості, аніж вони були до 24 лютого 2022 року.

"Російські ВДВ (повітряно-десантні сили) відіграють усе більш важливу роль у Бахмуті: зараз у цьому секторі розгорнуті підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій та дві додаткові окремі бригади ВДВ. Вони значно погіршилися порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення. Однак російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як вільний резерв", - зазначають у британському відомстві.

Міноборони зауважило, що оскільки РФ була змушена розгорнути ці підрозділи для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики.

Нагадаємо, в Бахмуті Сили оборони виснажили та змусили втекти “вагнерівців”. Тепер українські бійці зараз завдають потужних ударів по залишках “вагнерівців” та по угрупуваннях, які заходять замість них. Нові ворожі підрозділи не дуже хочуть заходити в місто на ротацію, оскільки знають, що було з їхніми попередниками.

Днями західні ЗМІ повідомили, що внаслідок спроб Москви захопити українське місто Бахмут на Донеччині загинуло понад 60 тисяч росіян.