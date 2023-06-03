Росіяни обстріляли Херсонщину 65 разів за минулу добу, п'ятеро людей поранені

За минулу добу, 2 червня, російські окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів, випустивши 29 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району. Через російську агресію 5 людей (з них 2 - діти) дістали поранення", - уточнив очільник Херсонщини.

За словами Прокудіна, з деокупованої території області евакуювали 81 особу.

Нагадаємо, напередодні у Загорянівці Херсонської області через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей.

Унаслідок численних обстрілів росіянами Сумщини загинула людина, ще одна отримала поранення.