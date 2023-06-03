Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Херсонщину 65 разів за минулу добу, п'ятеро людей поранені

Херсон потрапляв під ворожий вогонь п'ять разів.

Росіяни обстріляли Херсонщину 65 разів за минулу добу, п'ятеро людей поранені

За минулу добу, 2 червня, російські окупанти здійснили 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів, випустивши 29 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району. Через російську агресію 5 людей (з них 2 - діти) дістали поранення", - уточнив очільник Херсонщини.

За словами Прокудіна, з деокупованої території області евакуювали 81 особу.

Нагадаємо, напередодні у Загорянівці Херсонської області через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей. 

Унаслідок численних обстрілів росіянами Сумщини загинула людина, ще одна отримала поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies