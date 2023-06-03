Українські бійці ліквідували ще 560 російських загарбників

Станом на 3 червня втрати російської армії збільшилися на 560 осіб і сягнули вже 209 470 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
- артилерійських систем – 3533 (+32) од,
- РСЗВ – 582 (+7) од,
- засобів ППО ‒ 342 (+7) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
- крилатих ракет ‒ 1132 (+15),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 475 (+10).
Нагадаємо, минулої доби відбулися 29 бойових зіткнень українських бійців із окупантами. У районі міста Мар’їнка, зокрема, наші захисники відбили усі 14 ворожих атак.
У Запорізькій області підірвали авто з чотирма колаборантами та окупантами.