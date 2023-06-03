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Українські бійці ліквідували ще 560 російських загарбників

Втрати росармії у живій силі сягнули вже 209 470 осіб.

Українські бійці ліквідували ще 560 російських загарбників
Фото: скрин відео

Станом на 3 червня втрати російської армії збільшилися на 560 осіб і сягнули вже 209 470 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3829 (+10) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од, 
  • артилерійських систем – 3533 (+32) од, 
  • РСЗВ – 582 (+7) од, 
  • засобів ППО ‒ 342 (+7) од,
  • літаків – 313 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 298 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
  • крилатих ракет ‒ 1132 (+15),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
  • спеціальної техніки ‒ 475 (+10).

Нагадаємо, минулої доби відбулися 29 бойових зіткнень українських бійців із окупантами. У районі міста Мар’їнка, зокрема, наші захисники відбили усі 14 ворожих атак.

У Запорізькій області підірвали авто з чотирма колаборантами та окупантами.

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