Українські бійці ліквідували ще 560 російських загарбників

Втрати росармії у живій силі сягнули вже 209 470 осіб.

Станом на 3 червня втрати російської армії збільшилися на 560 осіб і сягнули вже 209 470 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

танків ‒ 3829 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,

артилерійських систем – 3533 (+32) од,

РСЗВ – 582 (+7) од,

засобів ППО ‒ 342 (+7) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),

крилатих ракет ‒ 1132 (+15),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,

спеціальної техніки ‒ 475 (+10).

Нагадаємо, минулої доби відбулися 29 бойових зіткнень українських бійців із окупантами. У районі міста Мар’їнка, зокрема, наші захисники відбили усі 14 ворожих атак.

У Запорізькій області підірвали авто з чотирма колаборантами та окупантами.