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На Херсонщині від вибуху невідомого предмета постраждали двоє дітей

Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики. 

На Херсонщині від вибуху невідомого предмета постраждали двоє дітей
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Наццполіціїу Харківській області

У Загорянівці Херсонської області через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота”, - написав Прокудін. 

Він уточнив, що трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики. 

Стан дітей, яких доставили до лікарні, досить важкий. Медики надають усю необхідну допомогу, старшого хлопчика оперують.

Нагадаємо, на березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією. 

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