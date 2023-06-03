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На Київщині ліквідовують наслідки негоди, працює 78 бригад ремонтників електромереж

Найбільше відключень світла - у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

На Київщині ліквідовують наслідки негоди, працює 78 бригад ремонтників електромереж
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Через погіршення погодних умов у Київській області 2 червня відбулися аварійні відключення світла. Наразі триває ліквідація наслідків негоди.

Про це повідомляють "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок. Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені  повністю, та 35 - частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції. Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах", - розповіли у компанії.

Для ліквідації наслідків негоди залучили 78 бригад. 

Нагадаємо, учора через негоду в Києві та області ДТЕК перевів ремонтні бригади у посилений режим. Були часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини.

А негода на Буковині спричинила підтоплення житлових будинків.

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