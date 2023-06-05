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Укрзалізниця змінить розклад поїздів до Карпат через ремонт колії

Роботи, які впливатимуть на рух поїздів, планують завершити до 24 червня.

Укрзалізниця змінить розклад поїздів до Карпат через ремонт колії
Фото: Державне агентство розвитку туризму України

Укрзалізниця заявила, що в червні починається капітальний ремонт колії на перегоні Яремче - Микуличин, що в період з 11 по 23 червня вплине на графіки і маршрути курсування пасажирських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, поїзд №55/56 Київ - Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова - з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Поїзди №95/96 Київ - Рахів - Київ, №6/5 Запоріжжя - Ясіня - Запоріжжя, №15/16 Харків - Ясіня - Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.

Поїзди №26/25 Одеса - Рахів, №235/236 Одеса - Рахів та №130/129 Кременчук - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.

При цьому поїзд №357/358 Київ - Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

Всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планують завершити до 24 червня.

Нагадаємо, що Укрзалізниця оголосила про встановлення терміналів для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях в Києві та області.

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