У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відновили рух вантажівок після закінчення акції протесту польських фермерів

У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відновили рух вантажних автомобілів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Польська сторона поінформувала про завершення протесту фермерів перед "Дорогуськом", - додали в ДПСУ.

Напередодні прикордонники розповіли, що рух "Ягодин-Дорогуськ" було заблоковано, оскільки польські фермери розпочали страйк.

Тоді зупинили оформлення вантажівок, які слідують до Польщі, а на в'їзд в Україну пропускали тільки транспорт, який перевозив гуманітарний вантаж. При цьому пропуск автобусів був в обох напрямках у звичному режимі.

Нагадаємо, ще на початку травня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Тоді польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускали лише транспорт, який перевозив гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Це зробили через страйк польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ".

Згодом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".