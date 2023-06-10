Прем’єр-міністри Денис Шмигаль і Джастін Трюдо обговорили участь Канади у відбудові України.

Про це глава українського уряду написав у Telegram.

“Радий зустрічі в Києві з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Насамперед подякував за додаткові 400 млн доларів військової допомоги”, – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні перед країнами стоять величезні виклики. Черговий терористичний акт Росії на Каховській ГЕС призвів до найбільшої за останні десятиліття техногенної катастрофи в Європі.

“Вдячні Канаді за негайну підтримку в цій складній ситуації. Ми обов’язково все відновимо. Проговорили участь Канади у відбудові України”, – заявив Шмигаль.

Він подякував канадському уряду за скасування всіх мит і квот для української продукції на один рік.

“Наші переговорні команди також завершують підготовку до оновленої Угоди про вільну торгівлю. Розраховуємо підписати її якнайшвидше”, – заявив Шмигаль.

Глава українського уряду висловив переконання, що Канада й надалі проявлятиме лідерство в рішеннях на підтримку України.

Нагадаємо, 10 червня прем'єр Канади Джастін Трюдо прибув із візитом до Києва. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Джастіном Трюдо, під час зустрічі вони ухвалили спільну декларацію.