Ворог обстріляв з важкої артилерії село у Нікопольському районі Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Сьогодні російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог продовжує безжально обстрілювати стражденну Нікопольщину. Сьогодні поцілив по Покровській громаді. Вдарив по одному з сіл з важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Загиблих і поранених немає. Наслідки атаки уточнюють рятувальники.

Нагадаємо, 9 червня російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровщини. Пошкоджені приватні підприємства, господарські споруди і приватні будинки. Без жертв.