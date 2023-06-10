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Ворог обстріляв з важкої артилерії село у Нікопольському районі Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Ворог обстріляв з важкої артилерії село у Нікопольському районі Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Сьогодні російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог продовжує безжально обстрілювати стражденну Нікопольщину. Сьогодні поцілив по Покровській громаді. Вдарив по одному з сіл з важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Загиблих і поранених немає. Наслідки атаки уточнюють рятувальники.

 

Нагадаємо, 9 червня російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровщини. Пошкоджені приватні підприємства, господарські споруди і приватні будинки. Без жертв. 

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