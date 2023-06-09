Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Російські окупаційні війська 9 червня обстріляли Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Пошкоджене приватне підприємство. Побиті 7 житлових будинків, 3 господарські споруді, 4 лінії електропередач”, - розповів Лисак.

Він зазначив, що окупаційна армія завдала ударів з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе на Запоріжжі. Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка.