Американські супутники-шпигуни зафіксували вибух на Каховській греблі незадовго до її обвалу, - NYT

Американські супутники-шпигуни зафіксували вибух на греблі Каховської ГЕС незадовго до її обвалу, передає NYT з посиланням на словами високопосадовця адміністрації американського президента Джо Байдена.

Чиновник сказав, що супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили теплову сигнатуру, яка відповідає сильному вибуху, незадовго до обвалу греблі, внаслідок чого вниз за течією ринули величезні води.

Інженери та експерти з боєприпасів заявили, що умисний вибух усередині греблі Каховської ГЕС, яку контролює Росія, швидше за все, спричинив її обвалення. Вони додали, що руйнування конструкції чи атака ззовні греблі були можливими, але менш правдоподібними поясненнями.

Вибух бомби або ракети ззовні незначно вплинув би на греблю, а для руйнування знадобилася б у багато разів більша кількість вибухової речовини.

Нагадаємо, британські інженери-будівельники та фахівці з вибухових речовин починають сходитися довкола ідеї, що це такий був навмисний напад, а не дефект конструкції.

Тим часом СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів. Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.