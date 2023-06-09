У Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відкриття

У столиці планують оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантованим. Також міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

Про це повідомляє КМДА.

“Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед, у спальних районах міста”, – сказав під час онлайн брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що місто працює над оснащенням існуючих споруд цивільного захисту автоматизованою системою доступу. Такі кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. Далі планується запровадити їх в усьому місті.

За його даними, такою системою на сьогодні можливо оснастити близько 3 тисяч укриттів та сховищ.

Нагадаємо, сьогодні Офіс Генпрокурора повідомив, що чиновники Голосієвської РДА забезпечили підконтрольній фірмі перемогу в тендері по ремонту укриттів. Підрядник, один з учасників схеми, отримав підозру.

На початку тижня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з укриттями в Києві критична, половина перевірених сховищ не готова. 100% сховищ відкриті лише в Деснянському районі, де минулого тижня загинули троє киян.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.