У Київській області зупинили священника УПЦ МП. У нього виявили російські номери та подяку від Тверської митрополії РФ, датовану 2023 роком.

Про це повідомляє у Facebook Державна прикордонна служба України.

“На Київщині зупинили священника колишньої УПЦ МП. Під час перевірки з‘ясувалося, що він може бути причетним до диверсійної діяльності на території України”, – йдеться у повідомленні.

У священника знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ від 2023 року.

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області. Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і “на власному прикладі” закликав зробити це інших місцевих жителів.