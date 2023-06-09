Учора ворог бив по 21 населеному пункту Запорізької області, зруйновані 24 будинки

Протягом п’ятниці 8 червня армія агресора 97 разів обстріляла населені пункти Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав 97 обстрілів по 21 населеному пункту: авіаційні по Гуляйполю й Полтавці, тричі атакував з БПЛА Чарівне, 8 ударів з РСЗВ по Ольгівському, Білогір'ю, Темирівці, Новогригорівці, Червоному, 84 артудари по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Кам'янському, Степовому, Новомиколаївці та інших прифронтових селах", – йдеться у повідомленні.

Обійшлося без постраждалих. Додалося 24 зруйновані об'єкти житлового фонду.

Нагадаємо, російські загарбники посилюють поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. У різних районах області суттєво зросла кількість обшуків нежитлових та господарських будівель. Крім того, військові РФ посилили перевірку особистих документів та інформації на мобільних телефонах місцевих мешканців, особливо в місцях їх постійного проживання. Люди, яких окупанти звинувачують у співпраці з Силами оборони України, вивозяться у невідомому напрямку.