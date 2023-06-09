Головне за ніч та ранок. П'ятниця, 9 червня

У ніч на 9-го червня в проміжок з 22:00 по 04:00 російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Пуски “Шахедів” здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Захід” та “Південь”, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів “Shahed-136/131”, “Ланцет” та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Supercam”.

Унаслідок ракетного удару по Звягельській громаді Житомирської області загинув цивільний, є поранені.

“Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося потрапляння в житловий масив приватного сектора нашої громади... За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога”, – йдеться у повідомленні Звягельської міської ради.

За даними ДСНС, поранені троє людей.

На правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на позначці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35.

За ніч вода впала на 20 сантиметрів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Попередньо, станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. Евакуювали 2352 людини, близько 550 тварин", – сказав він.

Прокудін закликав херсонців, які проживають у зоні підтоплення, невідкладно виїхати. Евакуйованих забезпечать місцем проживання, їжею, соціальними виплатами. Щоб виїхати, треба звернутись на гарячу лінію ХОВА – 0800 330 951.

У Каховському водосховищі за 8 червня рівень води знизився ще на метр до 11,74 м і продовжує знижуватися, повідомляє Укргідроенерго.

Станом на 08:00 п’ятниці рівень води Каховського водосховища становить 11,74 м. Під водою перебуває більша половина будівлі станції. Крім того, під водою вже опинилася земляна вставка між шлюзом і станцією, і вона продовжує руйнуватись.

Гідроелектростанції Укргідроенерго продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після спрацювання Каховського водосховища.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Противник завдав 7 ракетних ударів, 2 з яких – по мирному місту Умань, та 43 авіаційних ударів. Ворог здійснив 79 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили 1 010 російських окупантів, 10 танків, 4 засоби ППО та багато іншої військової техніки. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 213 770 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У четвер, 8 червня, російська армія 44 рази обстріляла територію Херсонської області, по Херсону ворог випустив 25 снарядів. Внаслідок російської збройної агресії загинули двоє людей, 17 отримали поранення, повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 44 обстріли, випустивши 188 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів”, – йдеться у повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинули 2 людей, 17 дістали поранення.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!