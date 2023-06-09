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Учора окупанти 44 рази обстріляли Херсонщину, загинули двоє мирних жителів

Ще 17 цивільних дістали поранення.

Учора окупанти 44 рази обстріляли Херсонщину, загинули двоє мирних жителів
Олександр Прокудін
Фото: скрин відео

Протягом четверга 8 червня російська армія 44 рази обстріляла територію Херсонської області, по Херсону ворог випустив 25 снарядів. Внаслідок російської збройної агресії загинули двоє людей, 17 отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

“За минулу добу противник здійснив 44 обстріли, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинули 2 людей, 17 – дістали поранення.

 

Нагадаємо, протягом середи 7 червня російська армія 34 рази обстрілювала Херсонську область, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Постраждалих внаслідок обстрілів не було.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС повністю або частково затопленими опинилися десятки населених пунктів як на вільній, так і на окупованій частині Херсонської області. Остаточні наслідки катастрофи будуть зрозумілі після сходження води, однак відомо, що окупанти не допомагають цивільним евакуюватися.

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