Ввечері 8 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Уманщині Черкаської області.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа”, - написав Табурець.
Він зазначив, що попередньо відомо про восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.
Наразі відповідні служби працюють, деталі з'ясовуються.
Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.
За інформацією ДСНС, в Умані зранку 29 квітня було відомо по 23 загиблих. Отримали травми 18 людей, ще 17 було врятовано.