Двоє з них отримали важкі поранення.

Ввечері 8 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Уманщині Черкаської області.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа”, - написав Табурець.

Він зазначив, що попередньо відомо про восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.

Наразі відповідні служби працюють, деталі з'ясовуються.

Фото: Ігор Табурець

Фото: Ігор Табурець

Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.

За інформацією ДСНС, в Умані зранку 29 квітня було відомо по 23 загиблих. Отримали травми 18 людей, ще 17 було врятовано.