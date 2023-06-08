Співробітники ДСНС станом на 20:00 8 червня евакуювали з підтоплених територій Херсонської області 2 339 осіб, з них 120 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Було врятовано 563 особи, з них 28 дітей.

Психологи ДСНС надали психологічну допомогу 201 людині.

У області розгорнули 9 евакуаційних пунктів, з початку робіт до Служби порятунку надійшло 856 звернень від громадян.

За попередніми даними, наразі підтоплено 32 населені пункти та 3 625 будинків на правому березі Дніпра.

Ліквідацією наслідків підриву дамби Каховської ГЕС займаються близько 1 817 осіб та понад 345 од. техніки, з них від ДСНС - 809 рятувальників та 171 од. техніки, а також 45 плавзасобів.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, платформа United24 запустила збір коштів для допомоги рятувальникам на затопленій території Херсонщини. Кошти підуть на човни і плоти, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми й рятувальну техніку. Це те, що потрібно саме зараз. Список потреб оновлюватиметься, адже масштаб катастрофи стане відомим, коли зійде вода.