Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту КМДА Никоряка

Раніше журналісти помітили чиновника після ресторану, що працював під час комендантської години.

Міський голова Києві Віталій Кличко підписав заяву про звільнення директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

Про це Кличко написав у телеграмі.

"Заяву Олександра Никоряка підписав", - йдеться в повідомленні, до якого очільник Києва прикріпив фотокопію заяви чиновника.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Нагадаємо, журналісти помітили столичного забудовника Артура Мхітаряна разом із директором департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександром Никоряком, а також заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу біля ресторанів у Києві, які працювали під час комендантської години.

Після появи цієї інформації Кличко повідомив, що сказав Никоряку писати заяву.