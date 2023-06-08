Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту КМДА Никоряка

Міський голова Києві Віталій Кличко підписав заяву про звільнення директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.
Про це Кличко написав у телеграмі.
"Заяву Олександра Никоряка підписав", - йдеться в повідомленні, до якого очільник Києва прикріпив фотокопію заяви чиновника.
Нагадаємо, журналісти помітили столичного забудовника Артура Мхітаряна разом із директором департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександром Никоряком, а також заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу біля ресторанів у Києві, які працювали під час комендантської години.
Після появи цієї інформації Кличко повідомив, що сказав Никоряку писати заяву.