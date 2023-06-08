Окупанти б’ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Росіяни вдень 8 червня обстрілюють Херсон. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Росіяни обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста”, – написав він.

Станом на 14:52 відомо про трьох поранених, повідомили в МВС. Це – цивільна жінка, рятувальник та правоохоронець.

"Обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими", – наголосили в МВС.

За інформацією нашого кореспондента, окупанти обстрілюють місто "Градами".

Пізніше міський голова Олешок Євген Рищук повідомив, що окупанти також обстріляли будівлю школи в Олешках, де збиралися люди із затоплених домівок.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Зазначимо, сьогодні Херсонську область відвідував президент Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що росіяни відкрили вогонь під час евакуації і в перший день після підриву Каховської ГЕС. Внаслідок цього були поранені двоє поліцейських, які рятували людей.

Вночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Попередньо, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.