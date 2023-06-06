Росіяни відкрили артилерійський вогонь під час евакуації з Херсонської області, поранено поліцейських

Російська армія відкрила артилерійський вогонь по районах Херсонської області, де проводиться евакуація через підрив окупантами Каховської ГЕС. Двоє поліцейських отримали поранення.

Про це повідомили в Telegram Міністерства внутрішніх справ. Там наголосили, що РФ далі чинить як терорист.

"Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Оголошена евакуація, людей вивозять. А росіяни накривають артилерією", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що близько 2:50 уночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Машинна зала підірвана зсередини, станція не підлягає відновленню. Судячи з відео, поширюваних місцевими пабліками, ГЕС повністю пішла під воду. Під загрозою затоплення – близько 80 населених пунктів, більшість із них окуповані.

Президент зібрав екстрене засідання РНБО. Погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. Секретар РНБО наголосив, що підривом ГЕС Росія задекларувала свою справжню мету – знищення України. Але ніхто і ніщо не зупинить звільнення України.