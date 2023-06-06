Росія відкрито задекларувала свою мету – знищення України, – Данілов

Підрив росіянами Каховської ГЕС є принципово новим етапом російської агресії. Але ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов за результатами засідання. Він вважає, що тепер РФ відкрито задекларувала, що її метою є знищення України.

"Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто пропагандистських та брехливих тез. росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських «фігових листків» і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення росії та путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні", – написав він у twitter.

Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 6, 2023

Росіяни замінували Каховську ГЕС одразу після її захоплення, а у квітні минулого року розмістили на її греблі вантажівки з вибухівкою. Уночі 6 червня, близько 2:30, вони здійснили підрив. Вся ГЕС пішла під воду. Під загрозою затоплення – близько 80 населених пунктів, при цьому більшість із них окуповані росіянами.