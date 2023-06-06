Учора російські терористи обстріляли 144 населених пункти України, є вбиті і поранені

Унаслідок російських обстрілів за минулу добу загинули троє мирних людей, ще 21 цивільний дістав поранення.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center.

За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України.

Із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична та стратегічна авіація) були обстріляні 144 населених пункти та 150 об’єктів інфраструктури. Попередньо троє людей загинули та 21 поранена.

Нагадаємо, цієї ночі Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Проте усі вони були знищені в повітрі нашими захисниками.

Однак протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури є постраждалі мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.