Ворожа армія цієї ночі завдала ракетного удару по Звягельській громаді Житомирської області. Внаслідок атаки загинув цивільний, є поранені.

Про це повідомляє у Facebook Звягельська міська рада.

“Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашої громади... За попередньою інформацією, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається уся необхідна допомога”, – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, поранені троє людей.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво громади.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, цієї ночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Перед тим на всій території України оголошувалася повітряна тривога у зв'язку із запуском ракет з території РФ.