Росіяни протягом доби 34 рази обстрілювали Херсонську область

Протягом доби російська армія 34 рази обстрілювала Херсонську область, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

По Херсону ворог випустив два снаряди. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – зазначив він.

Жертв та поранених серед цивільних осіб, за його словами, немає.

Нагадаємо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС повністю або частково затопленими опинилися десятки населених пунктів як на вільній, так і на окупованій частині Херсонської області. Остаточні наслідки катастрофи будуть зрозумілі після сходження води, однак відомо, що окупанти не допомагають цивільним евакуюватися.

Українська влада організувала евакуацію з постраждалих населених пунктів. Порятунок місцевих триває. Учора вдалось врятувати родину навіть із окупованих Олешок.