Бійці ЗСУ за допомогою БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми. Після цього поліцейські провели успішну операцію з їх порятунку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Одразу було прийнято рішення знайти шляхи, аби евакуювати цю родину. І нам це вдалося. Жінку з дітьми було евакуйовано та надано усю необхідну допомогу”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці додали, що наразі врятовані перебувають у безпечному місці.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти кинули мешканців окупованої Херсонщини без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах.

Він зазначив, що неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Українські військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей.

Зеленський наголосив, що потрібно, аби міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.