З початку прориву греблі вода піднялася в районі Херсона на 5,5 метрів.

Хоча темпи підйому рівнів води сьогодні знизилися, наразі фіксується підвищення рівнів води від 1 до 6 см.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Заступник голови ДСНС України Володимир Демчук зазначив, що з початку прориву греблі вода піднялася в районі Херсона на 5,5 метрів.

Найскладніша ситуація у Корабельному районі міста, де на даний час підтоплено понад 1,8 тис. будинків. Загалом підтоплено 20 населених пунктів на правому березі Дніпра.

Демчук зазначив, що першочерговим завданням нині є евакуація громадян з підтоплених територій.

Наразі спільними зусиллями вдалося евакуювати понад 1 900 громадян, у тому числі 103 дитини.

“Для евакуації підготовлена необхідна кількість транспортних засобів, визначені шляхи та райони, куди евакуйовують людей”, - запевнив заступник голови ДСНС.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, Кабінет міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Про діяльність Штабу можна дізнатись на офіційному телеграм-каналі Штабу “Каховська ГЕС | штаб info”.