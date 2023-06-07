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Російські окупанти 17 разів за день обстрілювали Сумщину

За день на Сумщині пролунало більше ніж 150 вибухів внаслідок російських обстрілів.

Російські окупанти 17 разів за день обстрілювали Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 червня, російські війська обстріляли Білопільську, Юнаківську, Миропільську, Хотінську, Шалигинську, Середино-Будську, Есманську, Зноб-Новгородську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом 7 червня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 153 вибухи. 

Середино-Будську громад обстріляли з міномету, було пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок. 

Також з мінометів обстріляли і Хотінську громаду, пошкоджено склади підприємця, вантажівку, знищено 4 т пшениці.

Есманську, Миропільську та Шалигинську громади обстріляли з мінометів.

Крім того, Зноб-Новгородську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

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