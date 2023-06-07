Російські окупанти 17 разів за день обстрілювали Сумщину

За день на Сумщині пролунало більше ніж 150 вибухів внаслідок російських обстрілів.

Сьогодні, 7 червня, російські війська обстріляли Білопільську, Юнаківську, Миропільську, Хотінську, Шалигинську, Середино-Будську, Есманську, Зноб-Новгородську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом 7 червня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 153 вибухи.

Середино-Будську громад обстріляли з міномету, було пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.

Також з мінометів обстріляли і Хотінську громаду, пошкоджено склади підприємця, вантажівку, знищено 4 т пшениці.

Есманську, Миропільську та Шалигинську громади обстріляли з мінометів.

Крім того, Зноб-Новгородську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.