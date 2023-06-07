Головне за день. Середа, 7 червня

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, 21 бойове зіткнення на сході, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 469-й день повномасштабної війни.

На річці Дніпро нижче Каховської ГЕС після її підриву сповільнюватиметься підвищення рівнів води з утриманням значного затоплення прируслових територій та деяких населених пунктів на Херсонщині, поінформувала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"7-8 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС внаслідок її підриву відбуватиметься сповільнення підвищення рівнів води з утриманням значного затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об’єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (ІІІ рівень небезпеки – червоний)", – заявили рятувальники.

Уточнюється, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, починаючи з другої половини доби 7 червня, на Каховському водосховищі ймовірне досягнення та подальше утримання рівнів води нижче за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).

Докладніше – в новині.

У Херсонській області евакуйовано 1894 особи, з яких із херсонського мікрорайону «Корабел» - 1431, поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Російська федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях. Після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію.

У місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Кабінет міністрів України створив Штаб з ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Про діяльність Штабу можна дізнатись на офіційному телеграм-каналі Штабу “Каховська ГЕС | штаб info”.

Штаб працює цілодобово, він координує надання допомоги всім постраждалим. У Штабі можна отримати гуманітарну і психологічну підтримку, а також вирішити питання забезпечення водою та живленням.

У офіційному телеграм-каналі Штабу можна знайти всю необхідну достовірну інформацію про ситуацію на Херсонщині, евакуаційні рейси, вказівки та повідомлення рятувальників та органів місцевої влади.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби відбулось 21 бойове зіткнення.

За добу ворог завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних сил та населених пунктах. Зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 червня – в нашій новині.

У районі Миколаєва “Намив” комунальники зробили укріплення частини берегової лінії.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Комунальникам допомагали і місцеві мешканці із лопатами в руках.

Сєнкевич наголосив, що у Миколаєві організовано цілодобове чергування міських служб.

Як повідомлялося, з ночі 7 червня почав різко підніматися рівень води в річці Південний Буг, зокрема у Миколаєві.

Нагадаємо, МОЗ закликає не пити воду з криниць та не вживати загиблу рибу. У наступні 3-5 днів на Херсонщині спостерігатиметься мор риби. Вживати (солити чи в’ялити) таку рибу небезпечно. Є ризик захворіти на ботулізм.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води. Уряд планує виділити 1,5 млрд грн на відновлення водопостачання міст і сіл, що постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Урядовці планують взяти кошти на будівництво магістральних водопроводів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!