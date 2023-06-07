На Херсонщині евакуювали вже майже 1900 людей

У Херсонській області евакуйовано 1894 особи, з яких із херсонського мікрорайону «Корабел» - 1431.
Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Так, станом на 17:00, евакуйовано 1 894 громадян:
- мікрорайон «Корабел» – 1 431,
- Корабельний район, м. Херсон – 179,
- Дніпровський район, м. Херсон – 27,
- Суворовський район, м. Херсон – 10,
- с. Тягинка – 41,
- с. Бургунка – 10,
- с. Микільське – 10,
- смт Козацьке – 4,
- с. Садове – 72,
- с. Понятівка – 4,
- с. Львове – 3,
- смт Білозерка – 19,
- с. Інгулець – 75,
- с. Ясна Поляна – 4,
- с. Дар’ївка – 5.
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Нагадаємо, що вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу.
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