На Херсонщині евакуювали вже майже 1900 людей

Понад 1600 з них евакуйовано з Херсона.

У Херсонській області евакуйовано 1894 особи, з яких із херсонського мікрорайону «Корабел» - 1431.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Так, станом на 17:00, евакуйовано 1 894 громадян:

мікрорайон «Корабел» – 1 431,

Корабельний район, м. Херсон – 179,

Дніпровський район, м. Херсон – 27,

Суворовський район, м. Херсон – 10,

с. Тягинка – 41,

с. Бургунка – 10,

с. Микільське – 10,

смт Козацьке – 4,

с. Садове – 72,

с. Понятівка – 4,

с. Львове – 3,

смт Білозерка – 19,

с. Інгулець – 75,

с. Ясна Поляна – 4,

с. Дар’ївка – 5.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу.

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуювали з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою "Прихисток".