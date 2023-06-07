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На Херсонщині евакуювали вже майже 1900 людей

Понад 1600 з них евакуйовано з Херсона.

На Херсонщині евакуювали вже майже 1900 людей
Затоплена вулиця Садового
Фото: Зоряна Стельмах

У Херсонській області евакуйовано 1894 особи, з яких із херсонського мікрорайону «Корабел» - 1431.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Так, станом на 17:00, евакуйовано 1 894 громадян: 

  • мікрорайон «Корабел» – 1 431, 
  • Корабельний район, м. Херсон – 179, 
  • Дніпровський район, м. Херсон – 27, 
  • Суворовський район, м. Херсон – 10, 
  • с. Тягинка – 41, 
  • с. Бургунка – 10,
  • с. Микільське – 10, 
  • смт Козацьке – 4, 
  • с. Садове – 72,
  •  с. Понятівка – 4, 
  • с. Львове – 3,
  • смт Білозерка – 19, 
  • с. Інгулець – 75, 
  • с. Ясна Поляна – 4, 
  • с. Дар’ївка – 5.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. 

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуювали з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою "Прихисток".

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