Деякі країни НАТО можуть захотіти розмістити війська в Україні, - Андерс Расмуссен

Ексгенсек НАТО Андерс Расмуссен вважає, що деякі країни Альянсу можуть захотіти розмістити війська в Україні. Це може статись, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє The Guardian.

“Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед для України, існує явна ймовірність того, що окремі країни можуть вжити заходів. Ми знаємо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я б не виключав можливості того, що Польща ще сильніше залучиться до цього контексту на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включаючи можливість розміщення військ на землі”, - сказав Расмуссен.

Він вважає, що для України було б цілком законно звернутися за такою військовою допомогою.

“Я думаю, що поляки серйозно подумають про те, щоб піти і створити коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати польських почуттів, поляки відчувають, що Західна Європа занадто довго не прислухалася до їхніх застережень щодо справжньої російської ментальності”, - наголосив Расмуссен.

Також ексгенсек Альянсу зазначив, що Україна має отримати письмові гарантії безпеки, бажано до саміту, але поза рамками НАТО.

Такі гарантії мають охоплювати обмін розвідданими, спільне навчання з Україною, посилене виробництво боєприпасів, оперативну сумісність НАТО та постачання зброї, достатньої для стримування Росії від подальшого нападу.

Нагадаємо, нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий.