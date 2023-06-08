Союзники по НАТО включно з США вивчають причини катастрофи на ГЕС, але схиляються до відповідальності РФ, – Bloomberg

Німеччина звинуватила Росію в руйнуванні Каховської ГЕС та долучилась до союзників по НАТО, які назвали це воєнним злочином, пише Bloomberg.

"Це кришталево чистий воєнний злочин. Це неймовірний акт насильства та руйнування, на який, я думав, навіть Путін нездатний", – сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус репортерам під час візиту до Мумбаї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також прямо звинуватив Росію в атаці, заявивши, що Москва зруйнувала дамбу, щоб зупинити довгоочікуваний контрнаступ України, спрямований на повернення територій від загарбницьких сил Путіна. Він сказав, що цей інцидент був лише останнім із "багатьох, багатьох злочинів, які ми бачили в Україні і які були скоєні російськими солдатами".

Інші союзники, включно США, все ще оцінюють, хто несе відповідальність, але вони схиляються до Росії, заявив у вівторок західний посадовець у спілкуванні з журналістами. Аналітики кажуть, що Москва могла отримати найбільшу вигоду у військовому плані, оскільки повінь заболочила б потенційний шлях для атаки українських військ, зробивши його непрохідним.

У Білому домі на брифінгу 7 червня спікерка Карін Жан-Пʼєр зазначила, що "США все ще вивчають, що трапилось. "Але, ви знаєте, Росія – ця дамба була під контролем Росії, і вони вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною".

Нагадаємо, що Каховська ГЕС повністю зруйнована внаслідок вибуху зсередини в машинній залі. Росіяни замінували цю станцію зразу після її захоплення, а протягом окупації поставили вантажівки з вибухівкою безпосередньо на греблю. Підривом греблі вони сподіваються завадити просуванню Силам оборони.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що команда на підрив ГЕС пролунала з кабінету Путіна. За даними газети New York Times, яка поспілкувалась із фахівцями у галузі, такі пошкодження, які отримала ГЕС, міг спричинити лише вибух із середини. Зовнішня детонація бомбою чи ракетою спрямувала б лише незначну частину своєї сили на дамбу, і для досягнення такого ефекту знадобилося б набагато більше вибухівки. За словами професора техніки та експерт з вибухових речовин з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн Ніка Глумака, навіть пряме попадання може не зруйнувати дамбу.

Зразу після катастрофи росіяни і навіть деякі західні ЗМІ почали просувати тезу про "не все так однозначно", намагаючись поширити думку, що відповідальність за катастрофу може нести не Росія.