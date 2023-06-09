У небі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили безпілотник і дві крилатих ракети ворога

Цієї ночі сили ППО збили в небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник і дві крилатих ракети росіян.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночі наші оборонці з ПвК "Схід" відмінусували ворожий непотреб, що летів на область. Попередньо збили безпілотник та дві крилаті ракети”, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що уламки впали у Новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали.

Нагадаємо, уночі 9 червня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Захід” та “Південь”, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів “Shahed-136/131”, “Ланцет” та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Supercam”.