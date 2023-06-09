Рівень води за ніч упав на 20 сантиметрів. Затоплено понад 3600 будинків, – голова Херсонської ОВА

На правобережжі Херсонської області вода в середньому тримається на відмітці 5,38 метрів. У Херсоні – 5,35.

За ніч вода впала на 20 сантиметрів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у зверненні.

"Попередньо, станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. Евакуювали 2352 людини, близько 550 тварин", – сказав він.

Прокудін закликав херсонців, які проживають у зоні підтоплення, невідкладно виїхати. Після евакуації забезпечать місцем проживання, їжею, соціальними виплатами. Щоб виїхати, треба звернутись на гарячу лінію ХОВА – 0800 330 951.

Евакуація мешканців розпочалась ранком 6 червня після підриву Каховської ГЕС. Затоплено не лише правий, а й лівий, переважно окупований берег у області. Окупанти не допомагають місцевим із евакуацією. Крім того, вони обстрілюють вільну територію, де з затоплених районів евакують цивільних. Учора внаслідок такого обстрілу поранень зазнали девʼятеро осіб. Загалом за добу по області двоє загинули, 17 поранені.

Про те, що відбувалось у Херсоні в третій день після підриву росіянами ГЕС, читайте в матеріалі LB.ua.