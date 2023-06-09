Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, − Міноборони Великої Британії

Зараз перевіряють лише одне-два судна на день проти шести-восьми восени 2022 року.

Чорноморська зернова ініціатива 17 травня була продовжена на 60 днів. Однак Росія, найімовірніше, продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Зараз перевіряють лише одне-два судна на день проти шести-восьми восени 2022 року.

Росія, ймовірно, намагається змусити поступитися щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює.

Британці припускають, що російська риторика та перешкоджання інціативі будуть лунати за кілька тижнів до наступного кінцевого терміну продовження 16 липня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1iCNxfO6qK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 9, 2023

Нагадаємо, 17 травня сторони домовилися про продовження “зернової угоди”. Росія поки що погодилася залишитися в угоді, хоча раніше погрожувала із неї вийти, якщо не будуть усунені перешкоди для поставок її власного врожаю та добрив.

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" – була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє – 18 березня.