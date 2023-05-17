Сторони домовилися про продовження “зернової угоди”, — Bloomberg

Турецькі чиновники повідомили виданню Bloomberg, що угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із ключових портів через Чорне море, буде продовжена, а Росія поки що погодилася залишитися в угоді.
Угода, укладена за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, збереже відкритим великий торговий шлях на тлі війни Росії в Україні та збільшить світові постачання продовольства. Москва погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть усунені перешкоди для поставок власного врожаю та добрив.
Очікується, що сьогодні буде оголошено про результати перемовин. Про це повідомили турецькі чиновники на умовах анонімності, оскільки інформація є конфіденційною.
Заступник міністерства інфраструктури України Юрій Васьков поки що не підтвердив угоду, зазначивши у текстовому повідомленні, що поки рано коментувати.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков під час селекторної наради з журналістами заявив, що оголошувати поки нічого, і що Росія оголосить про своє рішення в належний час.
Зазначимо, РФ регулярно перешкоджає роботі “зернового коридору” під надуманими приводами.
Нагадаємо, Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня.
5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.