Сторони домовилися про продовження “зернової угоди”, — Bloomberg

Офіційне оголошення очікується сьогодні. Росія поки що погодилася залишитися в угоді, хоча раніше погрожувала із неї вийти, якщо не будуть усунені перешкоди для поставок її власного врожаю та добрив.

Турецькі чиновники повідомили виданню Bloomberg, що угода, яка дозволяє Україні експортувати врожай із ключових портів через Чорне море, буде продовжена, а Росія поки що погодилася залишитися в угоді.

Угода, укладена за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, збереже відкритим великий торговий шлях на тлі війни Росії в Україні та збільшить світові постачання продовольства. Москва погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть усунені перешкоди для поставок власного врожаю та добрив.

Очікується, що сьогодні буде оголошено про результати перемовин. Про це повідомили турецькі чиновники на умовах анонімності, оскільки інформація є конфіденційною.

Заступник міністерства інфраструктури України Юрій Васьков поки що не підтвердив угоду, зазначивши у текстовому повідомленні, що поки рано коментувати.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков під час селекторної наради з журналістами заявив, що оголошувати поки нічого, і що Росія оголосить про своє рішення в належний час.

Зазначимо, РФ регулярно перешкоджає роботі “зернового коридору” під надуманими приводами.

Нагадаємо, Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.