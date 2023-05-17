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Збитки бюджету на 1,5 млрд грн: ексміністру енергетики Насалику змінили підозру на зловживання службовим становищем

За цією статею максимальне покарання стаовить 6 років позбавлення волі. Раніше йому інкримінували службову недбалість (максимальне покарання 5 років позбавлення волі). 

Збитки бюджету на 1,5 млрд грн: ексміністру енергетики Насалику змінили підозру на зловживання службовим становищем
Ігор Насалик
Фото: 24tv.ua

Правоохоронці змінили ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику підозру на зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

“За  процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля та зміну раніше повідомленої підозри ексміністру енергетики та вугільної промисловості України. Їм інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК  України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових. Із 37 договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, 33 підписано з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин.

Зазначається, що за дорученням підозрюваних укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно «списували» кошти. Через їх дії з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд грн надходжень.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці повідомили про підозру ексміністру енергетики Насалику. Йому інкримінували підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн. За даними слідства, угоди були на користь компаній, пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем.

Пізніше у ДБР підтвердили, що інкримінували Насалику службову недбалість. 

Також нагадаємо, що нещодавно Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі. Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. 

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