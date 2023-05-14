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ДТЕК не прогнозує, що світло відключатимуть цього літа

Однак 12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно полагодити.

ДТЕК не прогнозує, що світло відключатимуть цього літа
Фото: ДТЕК

В Україні можуть знову вимикати світло у холодний період року, але не влітку.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемою наступна зима, тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей чи міцності", - зазначив він.

За словами Сахарука, в Україні 75% теплових генерацій пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських атак. Для відновлення енергетичної системи потрібен час та значні кошти.

"12 тисяч кілометрів ліній електропередач потрібно відновити та полагодити. Майже 4 тисячі розподільчих підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які потрібні виділити. Тому можливі відключення не зараз, а взимку", - додав він.

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Нагадаємо, що 12 травня через обстріли залишалася знеструмленою частина споживачів у шести областях. 

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