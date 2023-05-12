Один із найбільших виробників алкогольних напоїв йде з Росії

Компанія наголошує, що припинила експорт до Росії в кінці квітня.

Виробник алкогольних напоїв Pernod Ricard йде з російського ринку.

Про це повідомила пресслужба Pernod Ricard.

“Pernod Ricard може підтвердити, що наприкінці квітня 2023 року припинила весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії. Ми також припинимо розповсюдження нашого портфоліо в Росії, процес, який, як ми очікуємо, займе кілька місяців”, - йдеться у заяві.

Водночас виробник алкогольних напоїв наголошує, що їх керівним принципом є добробут наших команд, де б вони не базувалися. Тому компанія продовжуватиме підтримувати своїх місцевих співробітників.

Pernod Ricard є власником бренду шведської горілки Absolut, а також віскі Jameson. Останнє з'явилося на ринку Росії у квітні цього року.

Після цього посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю в Росії.