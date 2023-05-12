Rheinmetall і Укроборонпром уклали контракти зі створення підприємства, що вироблятиме і ремонтуватиме танки

Також німецька компанія розраховує найближчим часом підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

Німецька компанія Rheinmetall (RHMG.DE) створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні, повідомляє Reuters із посиланням на газету Handelsblatt.

"Контракти підписані", - повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер і додав, що співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, паралельно готуватимуть процес виробництва танків.

Rheinmetall володітиме контрольним пакетом акцій нової компанії в розмірі 51% і здійснюватиме управління.

Крім того, найближчими днями німецька компанія розраховує підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

"Україна виграє від комплексної передачі технологій, а також від короткострокових постачань військової техніки з Німеччини", - сказав Паппергер.

Rheinmetall виготовляє боєприпаси, іншу військову техніку, а також танки Leopard, які виробляє спільно з Krauss-Maffei Wegmann.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий збудувати в нашій державі завод з виробництва новітніх танків. У березні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією концерну на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна розглядає можливість спільного з підприємством Rheinmetall виробництва компонентів ППО малого радіусу дії Skynex.