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Rheinmetall і Укроборонпром уклали контракти зі створення підприємства, що вироблятиме і ремонтуватиме танки

Також німецька компанія розраховує найближчим часом підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

Rheinmetall і Укроборонпром уклали контракти зі створення підприємства, що вироблятиме і ремонтуватиме танки
Фото: EPA/UPG

Німецька компанія Rheinmetall (RHMG.DE) створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні, повідомляє Reuters  із посиланням на газету Handelsblatt.

"Контракти підписані", - повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер і додав, що співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, паралельно готуватимуть процес виробництва танків.

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Rheinmetall володітиме контрольним пакетом акцій нової компанії в розмірі 51% і здійснюватиме управління.

Крім того, найближчими днями німецька компанія розраховує підписати контракти ще на два спільні підприємства - з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

"Україна виграє від комплексної передачі технологій, а також від короткострокових постачань військової техніки з Німеччини", - сказав Паппергер.

Rheinmetall виготовляє боєприпаси, іншу військову техніку, а також танки Leopard, які виробляє спільно з Krauss-Maffei Wegmann.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий збудувати в нашій державі завод з виробництва новітніх танків. У березні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією концерну на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна розглядає можливість спільного з підприємством Rheinmetall виробництва компонентів ППО малого радіусу дії Skynex.

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