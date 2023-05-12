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На Харківщині цього року планують засіяти на 20% більше площі, ніж роком раніше

При цьому понад 570 тис. га посівних площ області не можуть бути задіяними цього року через замінування окупантами.

На Харківщині цього року планують засіяти на 20% більше площі, ніж роком раніше
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

На Харківщині цього року планують засіяти на 20% більше площі, ніж роком раніше.

Про це повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

“На Харківщині триває весняно-посівна кампанія. Зараз нарощуємо темпи робіт. Сіємо яру пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку та сою. Наразі аграрії області уже засіяли понад 230 тис. га посівних площ, а усього цьогоріч буде засіяно 634 тис. га, що майже на 20% більше минулорічних показників”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, на жаль, більше 570 тис. га посівних площ області не можуть бути задіяними цього року через замінування окупантами. Але на тих полях, які вже досліджені піротехніками, посівна відбувається. 

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 132 млн доларів від Світового банку для агросектору. Позику надано в рамках програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство” між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

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