Кабмін схвалив заходи, які не дадуть російським паливу, нафті і нафтопродуктам потрапити в Україну

Раніше попри заборони паливо російського походження, нафта і нафтопродукти потрапляли до країн Євросоюзу, Туреччини та інших держав, а звідти - на український ринок як ресурс невизначеного походження.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". Ці зміни унеможливлюють потрапляння російських палива, нафти та нафтопродуктів в Україну.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, відтепер паливо невизначеного походження (іншими словами, паливо з РФ), не зможе потрапити на український ринок.

Раніше попри санкції, заборони та ембарго паливо російського походження, нафта і нафтопродукти потрапляли до країн Євросоюзу, Туреччини та інших держав, а звідти - на український ринок як ресурс невизначеного походження.

"За даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідними альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував, долаючи дефіцит минулого року. Це спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку",- додав Колісник.

Заборону поширили іще на такі товари:

нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, із вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів);

відпрацьовані нафтопродукти;

гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;

паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;

біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.

Нагадаємо, в лютому Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає створення резервних запасів нафти та нафтопродуктів на випадок кризової ситуації.

Днями ЄС запропонував заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти.