Напад Росії на Україну підтверджує розрахунок Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань, - Столтенберг

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", - сказав генсек НАТО.

Вторгнення Росії в Україну підтверджує розрахунок Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань, повідомляє CNN з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО відзначив, що "безпека має глобальний характер".

"Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, ціною, яку платить президент Путін, а також потенційними вигодами. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Пекіна, Китаю щодо, наприклад, Тайваню", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, днями ЦРУ заявило, що бачить ознаки обміну розвідувальними даними між Китаєм і Росією.

Тим часом китайські військові вдруге за тиждень запустили безпілотник навколо Тайваню, що свідчить про нову тактику спостереження. Напруженість у Тайванській протоці залишається високою.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною. Він підкреслив, що Пекіну вигідне затягування війни.