Напад стався під час щорічного паломництва євреїв на туніський острів Джерба.

Біля найстарішої синагоги в Африці на туніському острові Джерба сталася стрілянина, унаслідок якої вбили двох відвідувачів та двох охоронців.

Про це пише BBC.

Напад стався під час щорічного паломництва на острів, який приваблює євреїв з Європи та Ізраїлю.

Охоронець застрелив свого напарника, а потім відкрив вогонь по відвідувачах і колегах біля синагоги, після чого його вбили. Мотивація чоловіка невідома.

Один із загиблих відвідувачів – громадянин Франції. Ще четверо відвідувачів і п'ятеро співробітників сил безпеки отримали поранення.

2500-річна синагога вже не вперше стає мішенню атак. У 2002 році на молитовний будинок скинули бомбу, яка вбила 20 людей. Відповідальність за напад взяли на себе ісламістські бойовики Аль-Каїди.

З часу нападу щорічне паломництво на Джербу, яка розташована приблизно в 500 км від столиці Тунісу, відбувається з дотриманням жорстких заходів безпеки. Туніс є переважно мусульманською країною, але Джерба є домом для сотень євреїв.

Нагадаємо, унаслідок березневої стрілянини в центрі Свідків Єгови у Гамбурзі загинули восьмеро людей, разом з нападником, ще десятки були поранені.