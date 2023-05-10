Лідер республіканців у Сенаті вважає, що Конгрес збереже підтримку оборони України

Він сказав, що усе керівництво Палати представників і Сенату Республіканської партії виступає за перемогу над росіянами.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл вважає, що американське фінансування підтримки українських захисників триватиме, попри заклики окремих представників GOP скоротити або взагалі припинити допомогу Києву. Про це він зазначив у розмові з Bloomberg.

"Я справді думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб підтримувати це ще довго. Усе керівництво Палати представників і Сенату моєї партії виступає за перемогу над росіянами", – зазначив він.

Макконнелл також закликав президента Джо Байдена прискорити поставки високотехнологічної зброї в Україну перед очікуваним весняним наступом.

Журналісти звернули увагу, що виборці-республіканці глибоко розділилися щодо фінансування України. А ймовірні учасники праймеріз, колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс, вагаються щодо підтримки. У березні ДеСантіс, відповідаючи на анкету тодішнього ведучого Fox News Такера Карлсона, сказав, що війна не є життєво важливою для США.

Республіканці становлять меншість у Сенаті і більшість у Палаті представників. Лідер Республіканської партії у Палаті представників Кевін МакКарті заявляв, що в разі перемоги на виборах його політсила може скоротити допомогу Україні. Республіканці отримали більшість в Палаті, а МакКарті – з 11 спроби став спікером, однак підтримка українців з боку США триває. МакКарті потім змінив риторику на більш проукраїнську.

На початку лютого 2023 конгресмен від Республіканської партії Метт Гейтц і ще 10 республіканців зареєстрували резолюцію, в якій пропонували припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Водночас деякі представники GOP (Grand Old Party, як називають Республіканську партію) не лише підтримують надання Україні військової допомоги, а й виступають за її збільшення.

У Білому домі говорили, що американці допомагають Україні з кількох причин, і одна з них полягає в тому, що поразка українці коштуватиме США значно більших грошей і крові.

Згідно з соціологічними опитуваннями, більшість виборців Республіканської партії вважають, що їхня держава повинна підтримувати Україну, "доки Росія не виведе всі сили вторгнення зі своєї території або не зазнає поразки на полі бою". Серед прихильників Дональда Трампа за підтримку України висловилися 53% опитаних, серед тих, хто підтримує його конкурента, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, Україну підтримує 63%.